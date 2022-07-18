АРМАТУРА ДЛЯ АЭС. В июле ПАО «Контур», основное производственное предприятие в составе МК «Сплав», изготовило первую партию арматуры для строящейся в Турции АЭС «Аккую» (12 июля)

Производство и поставка осуществляется в рамках контракта, заключенного с генподрядчиком строительства, совместным российско-турецким предприятием TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ. Часть изготовленной продукции, как отметила коммерческий директор ПАО «Контур» Юлия Пенязь, будет задействована в ключевом событии процесса сооружения станции – проливе на открытый реактор. Сегодня МК «Сплав» участвует в 6 проектах строительства новых АЭС. Это Курская АЭС-2 и атомные станции Куданкулам в Индии, Аккую в Турции, Руппур в Бангладеш, Сюйдапу и Тяньвань в Китае. До конца текущего года предприятие планирует изготовить для турецкой АЭС еще порядка 300 единиц арматуры. В рамках договора поставки арматуры на атомную станцию будут вестись до конца 2024 года. Ожидается, что первый из 4-х возводимых энергоблоков АЭС «Аккую» будет запущен в действие до конца 2023 года.

http://mksplav.ru/blog/2022/07/12/pervaya-partiya-armatury-dlya-tureckoj-aes-akkuyu/



