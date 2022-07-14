АПТС направила письмо в органы власти о недопустимости отмены ввозных пошлин на трубы и фитинги из чугуна и полимеров (13 июля 2022)

В начале июня АПТС получила письмо Минстроя России с перечнем строительных материалов, для которых целесообразны отмена или снижение ввозных пошлин. В перечень попали трубы и фитинги из пластмасс (код ТН ВЭД 3917). Ассоциация, предварительно запросив у организаций–членов позицию по этому вопросу, направила письмо в Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг. АПТС считает недопустимым отмену ввозных пошлин на полимерные и чугунные трубы и фитинги (в том числе по коду ТН ВЭД 3917). Также это противоречит стратегии Правительства по импортозамещению и поддержке российских производителей. Отмена пошлин может привести к снижению спроса на трубную продукцию отечественного производства, переезду отечественных предприятий в страны с более низкими ценами на сырье и отсутствием санкций, например, в Турцию и Китай. Это приведет к потере рабочих мест и доходов бюджетов разных уровней. Импортозамещение в этом сегменте промышленности будет невозможным.

В качестве меры по снижению цен на конечную продукцию Ассоциация предложила отменить или снизить ввозные пошлины на импортные полиолефины: гранулы полипропилена, полиэтилена и прочие материалы и комплектующие, используемые для производства труб, фитингов, запорной арматуры систем отопления, водоснабжения и теплых полов.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/07/13/item19287