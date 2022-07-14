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Пресс-релиз СК от 13 июля. В Ростовской области генеральный директор АО (название не указано) признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

14 июля, 2022 14
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора акционерного общества, основным видом деятельности которого является производство трубопроводной арматуры и оборудования. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следствием и судом установлено,  что  генеральный директор предприятия в период времени с 01.04.2015 по 13.08.2018 год, находясь на территории г. Волгодонска Ростовской области, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений на общую сумму  более 99  миллионов  рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев  лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. На 13 июля приговор в силу не вступил.
https://rostov.sledcom.ru/news/item/1705649/

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