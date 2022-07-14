Пресс-релиз СК от 13 июля. В Ростовской области генеральный директор АО (название не указано) признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора акционерного общества, основным видом деятельности которого является производство трубопроводной арматуры и оборудования. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что генеральный директор предприятия в период времени с 01.04.2015 по 13.08.2018 год, находясь на территории г. Волгодонска Ростовской области, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений на общую сумму более 99 миллионов рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. На 13 июля приговор в силу не вступил.

https://rostov.sledcom.ru/news/item/1705649/