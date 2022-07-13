ОНИКС НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: решетки теплообменника были изготовлены по спецзаказу по чертежам заказчика

Ведущий менеджер Иван Малофеев не побоялся сложного заказа и, совместно с производством подготовили интересный вариант: цех ОНИКС изготовил заготовку под решетку, что являлось основной частью решетки. Далее клиент смог самостоятельно доработать решетку.

➤ Что такое трубная решетка для теплообменника?

В трубных решетках просверлены отверстия для размещения ряда труб внутри закрытого трубчатого сосуда высокого давления. Эти сосуды под давлением, обычно называемые кожухотрубными теплообменниками, являются наиболее распространенными теплообменниками, используемыми на нефтеперерабатывающих заводах и крупных химических предприятиях. Сама трубная решетка служит несущим элементом в теплообменниках и котлах. Трубная решетка называется так потому, что трубки, тщательно расположенные по определенной схеме, проходят через трубную решетку в нескольких местах, позволяя жидкости внутри этих трубок втекать в теплообменник и выходить из него. Жидкость, протекающая по трубкам внутри оболочки, обменивается теплом с жидкостью, которая втекает в оболочку, но течет снаружи труб, обмениваясь теплом с жидкостью трубки. Трубная решетка обычно изготавливается из круглого плоского листа с отверстиями, просверленными для установки труб или труб в точном расположении и схеме относительно друг друга. Трубные решетки используются для поддержки и изоляции труб в теплообменниках и котлах.

https://onyxspb.ru/news/keys-reshetka-teploobmennika/, 11 июля