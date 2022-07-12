КАДРЫ. Адресную помощь ОМК получат особо уязвимые категории: многодетные семьи, одинокие родители, а также воспитывающие детей с инвалидностью. На реализацию социальной программы ОМК направит более 25 млн рублей.

Свыше 3000 сотрудников компании, в том числе работающих на Благовещенском заводе ОМК (Республика Башкортостан, АО «БАЗ»), в течение месяца получат подарочные карты номиналом 3000 рублей на каждого ребенка в семье и 4000 рублей – на каждого ребенка с инвалидностью. Сотрудникам необходимо только заполнить заявление и передать пакет подтверждающих документов. Сертификаты можно использовать в более чем 20 популярных сетевых и онлайн-магазинах, доступных в регионах присутствия компании. На карты можно приобретать товары для школы, книги, одежду, спортивный инвентарь и продукты питания.

«Главная ценность ОМК – это наши сотрудники и их благополучие. В этом году мы реализуем беспрецедентные меры поддержки трудовых коллективов: повысили заработную плату персоналу всех своих предприятий, расширили действие программ дополнительного медицинского страхования на всех сотрудников для обеспечения их качественной медицинской помощью, скорректировали подходы и проиндексировали размер дотации на питание. Новая акция поможет поддержать наиболее уязвимые категории граждан на фоне нестабильной экономической ситуации», – отметила директор по управлению персоналом ОМК Светлана Николашина.

https://omk.ru/press/, 11 июля