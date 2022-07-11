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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ: Компания Проконсим подбирает аналоги европейских брендов Zetkama и Tecofi

11 июля, 2022 13
Столкнулись с необходимостью импортозамещения продукции  Zetkama и Tecofi? 
Мы предлагаем российское качество по выгодной цене! Поможем вам оперативно подобрать полноценные аналоги трубопроводной арматуры:
- задвижки чугунные с обрезиненным клином
- затворы чугунные
- редукторы для затвора с чугунным диском
- клапаны чугунные обратные
- компенсаторы EPDM с оцинкованными чугунными резьбовыми патрубками
- компенсаторы EPDM со стальными фланцами
https://proconsim.ru/news/podberem_analogi_evropeyskikh_brendov/, июль 2022 г.
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