НОВЫЙ МАРКЕТИНГ: Компания Проконсим подбирает аналоги европейских брендов Zetkama и Tecofi

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- задвижки чугунные с обрезиненным клином
- затворы чугунные
- редукторы для затвора с чугунным диском
- клапаны чугунные обратные
- компенсаторы EPDM с оцинкованными чугунными резьбовыми патрубками
- компенсаторы EPDM со стальными фланцами
https://proconsim.ru/news/podberem_analogi_evropeyskikh_brendov/, июль 2022 г.