АУМА ГАРАНТИРУЕТ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РОССИЮ. ПИСЬМО ООО «ПРИВОДЫ АУМА» ОТ 6 ИЮЛЯ

Письмо об обязательствах по поставке оборудования компанией «ПРИВОДЫ АУМА» от 06.07.2022.

После принятия заказа в работу, а именно после подписания обеими сторонами Спецификации к Договору на поставку ООО «ПРИВОДЫ АУМА» гарантирует поставку оборудования в адрес заказчика в соответствии с условиями Договора. Бесперебойная работа сотрудников отдела продаж, сервиса, технической поддержки обеспечивает выполнение компанией всех обязательств как в части предпродажного, так и послепродажного обслуживания электроприводов АУМА.

Официальное письмо об обязательствах по поставке от 06 июля 2022г.

https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/ob-objazatelstvakh-po-postavke-oborudovanija-kompaniei-privody-auma/



