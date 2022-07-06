13 июля 2022 года в 11:00 МСК Ассоциация развития стального строительства (АРСС) проведёт бесплатный вебинар на тему «Проблемы снабжения заводов метизами и сварочными материалами».

В рамках вебинара производители крепёжных изделий и сварочной проволоки расскажут о планах развития, доступности и ассортименте своей продукции, поднимут вопрос цен на материалы.

В программе вебинара выступающие:

1.Производство крепежа. Крепёжные изделия в текущих условиях

Усов Роман Николаевич, начальник отдела продаж ООО ЗВК «БЕРВЕЛ». В рамках доклада будут подняты вопросы рынка высокопрочного крепежа РФ на текущий момент. Показана сбытовая политика ЗВК БЕРВЕЛ с учётом ситуации в стране. Анонсирован новый ГОСТ 32484.3 на болтокомплекты высокопрочные.

Легостаев Евгений Владимирович, старший менеджер по развитию продуктовой категории ОАО «Северсталь-Метиз». Доклад посвящён текущей ситуации на рынке крепежных изделий и мероприятиям по их компенсации, а также планам по развитию направления «крепёжные изделия» в ОАО «Северсталь-Метиз».

2. Рынок сварочных материалов в текущих условиях

Пустобаев Андрей Александрович, коммерческий директор ООО «СВАРМОНТАЖСТРОЙ» (ООО «СМС»). В рамках доклада он расскажет о возможностях компании, её опыте, локализации производства и бесперебойности поставок ООО «СМС».

• Цыба Олег Олегович, к.т.н., заместитель коммерческого директора ООО «Новосталь-М» (АЭМЗ). В докладе будет дана информация о текущем сортаменте метизного цеха Абинского электрометаллургического завода.

http://www.fastinfo.ru/news1/problemy_snabzheniya_zavodov_metallokonstrukcij_krepezhom_budut_rassmotreny_na_vebinare_arss/