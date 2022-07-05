НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Торговые представители из РФ в ближнем и дальнем зарубежье посетили ОАО «Волгограднефтемаш» (4 июля)

Бизнес-сессии ОАО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод) с торговыми представителями РФ в иностранных государствах «Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика» прошла в конце июня. Мероприятие включало в себя презентацию Волгоградской области, освещение показателей развития промышленности региона, рассмотрение возможности расширения сотрудничества с компаниями Белоруссии, Азербайджана, Турции, Марокко, Сербии и Кубы. На групповых сессиях каждый участник встречи смог задать торговым представителям вопросы о возможных каналах продвижения поставок в данные страны, сориентироваться в востребованности продукции и получить рекомендации по схемам наиболее эффективного выхода на экспортный рынок. Состоялась встреча с руководством предприятия, обсуждение взаимодействия по поставкам производимого оборудования и закупкам комплектующих изделий, а также проведение ознакомительной экскурсии.

https://vnm.ru/news/novosti/torgovye-predstaviteli-rf-v-blizhnem-i-dalnem-zarubezhe-posetili-oao-volgogradneftemash-/