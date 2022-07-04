ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Росатом – «Атомэнергомаш») отгрузило 397 прокладок из расширенного графита для ППР 4-го энергоблока Нововоронежской АЭС 

Уплотнения будут использованы в верхнем блоке реактора и в парогенераторе во время планово-предупредительного ремонта. Для первого и второго блоков Курской АЭС-2, предприятие отгрузило 103 прокладки из расширенного графита, которые будут использованы для комплектации емкостей системы пассивного залива активной зоны.

Прокладки из расширенного графита различных типоразмеров разработаны и изготавливаются в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР, действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Научно-производственное отделение АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» одним из первых стало внедрять ПСР-методологию и культуру производства в бизнес-процессы. Отдел испытаний механизмов и уплотнений успешно реализовал ряд ПСР-проектов, направленных на соблюдение договорных сроков поставки изделий из расширенного графита.

https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-okb-%C2%ABgidropress%C2%BB-otgruzilo-produkcziyu-dlya-aes.html



