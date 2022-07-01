Завод АДЛ в Коломне производит весь спектр арматуры и оборудования для систем теплоснабжения и отопления!

Номенклатура: Вентили запорные ГРАНВЕНТ.
Регулирующие клапаны и воздухоотводчики ГРАНРЕГ.
Затворы дисковые поворотные ГРАНВЭЛ.
Краны шаровые БИВАЛ.
Дисковые поворотные затворы СТЕЙНВАЛ.
Балансировочные клапаны ГРАНБАЛАНС.
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР.
Предохранительные клапаны ПРЕГРАН.
Обратные клапаны ГРАНЛОК.
Сетчатые фильтры IS.
Всё вышеперечисленное оборудование поможет вам с нуля создать систему теплоснабжения под конкретные проектные задачи. Весомым преимуществом АДЛ является тот факт, что всё инженерное оборудование собрано из отечественных комплектующих на собственном заводе в г. Коломне и не требует параллельного импорта.
Письмо в ТПА, 30 июня, в сокращении