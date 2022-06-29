ОНИКС И РЫНОК. Ликвидация фланцев (остатки). Цены еще ниже!

С 23 июня не пропустите ликвидацию складских остатков на воротниковые и плоские фланцы по новому и старому ГОСТ (33259-15 и 12815-80 - 12822-80)! Материал из которого изготовлены фланцы - марка стали AISI 304 или 08Х18Н10. Ознакомьтесь с товарными позициями ниже.

Фланец воротниковый 1-125-10 ГОСТ 12821-80 сталь 08Х18Н10 - 3290 ₽

Фланец воротниковый 1-200-40 ГОСТ 12821-80 сталь 08Х18Н10 - 12490 ₽

Фланец воротниковый 1-350-16 ГОСТ 12821-80 сталь 08Х18Н10 - 15490 ₽

Фланец воротниковый 150-63-11-1-B-ст 08Х18Н10-IV ГОСТ 33259-2015 - 11990 ₽

Фланец воротниковый 200-25-11-1-B-ст 08Х18Н10-IV ГОСТ 33259-2015 - 8490 ₽

Фланец воротниковый 200-40-11-1-B-ст 08Х18Н10-IV ГОСТ 33259-2015 - 10990 ₽

Фланец воротниковый 250-25-11-1-B-ст 08Х18Н10-IV ГОСТ 33259-2015 - 11990 ₽

Фланец плоский 1-250-6 ГОСТ 12820-80 сталь 08Х18Н10 - 3090 ₽

Фланец плоский 1-500-16 ГОСТ 12820-80 сталь 08Х18Н10 - 24290 ₽

Обратите внимание, что акционная цена действительна только на товары в наличии. «ОНИКС» вправе досрочно завершить акцию по своему усмотрению с размещением информации на сайте onyxspb.ru. Количество товара ограничено.

https://onyxspb.ru/news/likvidatsiya-flantsev-aisi-304/