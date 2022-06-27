КРЕПЕЖ. Итог двух конференций: крепёжная отрасль в тупике (24.06.2022)

В Москве 21 июня прошла конференция «Качественный крепёж - надёжность машин и металлоконструкций». Генеральный директор БелЗАН Тимур Галиахметов, выступая, перечислил основные проблемы производителей крепежа в России:

Нехватка квалифицированного персонала.

Недостаток современного оборудования для производства продукции и контроля ее качества.

Отсутствие производства оборудования для метизной промышленности в РФ.

Необходимость разработки отечественных стандартов на крепежную продукцию.

Как отметили на недавней конференции «Крепёж. Качество и ответственность» в настоящее время нет возможности проводить работы по развитию нормативной базы для крепёжных изделий. Это развитие тормозится отсутствием финансирования и отсутствием соответствующей научной базы. По мнению экспертов, развитие крепёжной отрасли невозможно без развития стандартизации.

http://www.fastinfo.ru/news1/itog_dvuh_konferencij_krepyozhnaya_otrasl_zerkalo_rossijskoj_promyshlennosti_teper_v_tupike/