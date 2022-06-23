АНАЛИТИКА. Среди первоочередных задач в области импортозамещения можно выделить создание комплексов (флотов) гидроразрыва пласта, роторно-управляемых систем в бурении, сейсморазведочного оборудования, катализаторов для нефтепереработки.

Сегодня российские нефтегазовые компании с разным успехом ведут работу по локализации технологий, оборудования и ИТ-решений. Так, «Роснефть» еще в 2015 году запустила программу по локализации и импортозамещению. В 2019 году компания для обеспечения технологической независимости выделила группу предприятий в отдельный Машиностроительный кластер.

Одним из лидеров по локализации оборудования и технологий является «Татнефть». При запуске нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» в 2011 году использовалось 97% импортного оборудования, сейчас же компания почти на 100% применяет отечественное оборудование. «Татнефть» быстро внесла коррективы в свою стратегию – еще совсем недавно компания ежегодно закупала у ведущих западных производителей оборудования и комплектующих на 700 млрд рублей. Но было принято оперативное решение перейти на закупки у российских производителей.

Большинство российских производителей оборудования для нефтесервиса – это предприятия среднего и малого бизнеса, для которых остро встал вопрос доступа к дешевым и длинным ресурсам. Меры господдержки есть, но их объемы недостаточны.

Для существенного роста объема выпускаемой продукции требуется увеличение лимитов на предоставление льготного финансирования и снятие требований по залоговому обеспечению. Как правило, разработчики технологий и производители не всегда могут себе позволить предоставлять залоги. Больно ударили по отрасли ограничения поставок запчастей и расходных материалов из недружественных стран. Переход на российское производство требует и времени, и ресурсов. Поиск аналогов, главным образом в Китае, невозможен без перестройки логистики, что обуславливает удорожание конечной продукции. Возникают трудности при обслуживании гарантийного импортного оборудования: из-за отсутствия необходимых запчастей приходится сдвигать сервисные и ремонтные работы. Для решения этой задачи важно сконцентрироваться на скорейшем налаживании производства комплектующих.

В 2020 году был создан Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), который по замыслу и должен был стать площадкой для консолидации усилий российских компаний нефтегазового комплекса в сфере импортозамещения. Сейчас самое время, чтобы данная инициатива нашла поддержку у крупнейших нефтегазовых компаний, а также производителей оборудования для ТЭКа и независимых нефтесервисных компаний.

ИНФОТЭК, https://www.tek-all.ru/news/id8887-nefteservis-v-usloviyah-sanktsiy/