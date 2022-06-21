Завод нефтепромыслового оборудования «Кубаньнефтемаш» получит 36,8 млн руб. в качестве льготного займа на модернизацию производства малогабаритной фонтанной арматуры

«Уже в четвертом квартале этого года производитель сможет увеличить объемы выпускаемой продукции и обеспечить импортозамещение малогабаритной фонтанной промысловой арматуры»,— отметил глава департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов. Основным видом деятельности завода является производство прочих машин специального назначения. В 2021 году компания получила выручку в размере 457 млн руб., из которых чистая прибыль составила 15,2 млн руб. Процентная ставка по программе импортозамещения для предприятия составила 0,1%. Предприятия, которые направят средства на налаживание выпуска продукции, замещающей иностранные аналоги, на Кубани могут получить в качестве льготного кредитования до 200 млн руб.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/639394/?