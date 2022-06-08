В четверг 9 июня пройдет вебинар по ТПА «Комплексные инженерные решения компании АДЛ для систем водоснабжения и водоотведения»

9 июня г. в 11:00 по МСК приглашаем на вебинар «Комплексные инженерные решения компании АДЛ для систем водоснабжения и водоотведения». В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:
ассортимент запорной арматуры, предлагаемый Компанией АДЛ, для нужд водного и коммунального хозяйств;
устройство наиболее востребованных серий задвижек с обрезиненным клином «Гранар» в различных исполнениях, особенности эксплуатации и применения обратных клапанов «Гранлок»;
преимущества использования сетчатых фильтров серии IS с магнитными вставками
Вебинар проведет Копытова Наталья, инженер департамента трубопроводной арматуры компании АДЛ.
Письмо в ТПА, 6 июня