В четверг 9 июня пройдет вебинар по ТПА «Комплексные инженерные решения компании АДЛ для систем водоснабжения и водоотведения»

9 июня г. в 11:00 по МСК приглашаем на вебинар «Комплексные инженерные решения компании АДЛ для систем водоснабжения и водоотведения». В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:

ассортимент запорной арматуры, предлагаемый Компанией АДЛ, для нужд водного и коммунального хозяйств;

устройство наиболее востребованных серий задвижек с обрезиненным клином «Гранар» в различных исполнениях, особенности эксплуатации и применения обратных клапанов «Гранлок»;

преимущества использования сетчатых фильтров серии IS с магнитными вставками

Вебинар проведет Копытова Наталья, инженер департамента трубопроводной арматуры компании АДЛ.

Письмо в ТПА, 6 июня