Курганский университет планирует создать передовую инженерную школу в том числе по трубопроводной арматуре для нефтяной, нефтехимической, газовой и атомной промышленности (6 июня)

Это позволит разработать новые проекты по импортозамещению и обеспечить потребности высокотехнологичных компаний в кадрах. Вуз уже подал заявку на финансирование проекта в Москву, сообщает пресс-служба КГУ. Новая передовая инженерная школа позволит объединить научный потенциал вуза и возможности высокотехнологичных предприятий, позволит сформировать площадку для технологического инновационного предпринимательства в регионе для нужд высокотехнологичных компаний. В планах разработка и освоение новых импортозамещающих конструкций трубопроводной арматуры для нефтяной, нефтехимической, газовой и атомной промышленности. Также импортозамещение лезвийного инструмента для обработки металлов резанием, широко используемом на машиностроительных предприятиях региона. Создание ПИШ в Курганской области существенно расширит возможности по подготовке специалистов под потребности индустрии. Руководить передовой инженерной школой будет директор крупной IT-компании «Такстелеком» Игорь Татаринцев. По словам Надежды Дубив, его кандидатуру активно поддержали промышленные предприятия региона, которые выступят в качестве соинвесторов.

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