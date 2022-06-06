РЫНОК. Ассоциация малых НПЗ: пока никто не адаптировался, компании максимально сокращают затраты, чтобы только уплатить налоги (6 июня)

Руководитель "Ассонефть" Елена Корзун заявила о малых нефтяных компаниях: "Пока никто не адаптировался. Компании максимально сокращают затраты, чтобы только уплатить налоги. Налоги, конечно, платить надо, но налоговая система должна не уничтожать бизнес, а учитывать условия его работы, стимулировать экономику". Далее Корзун сказала: "Наши «малыши» в основном торгуют на экспорт через порты, участвуют в догрузке танкеров, тут мы в одной лодке с крупнейшими нефтекомпаниями. По восточному направлению не такая острая ситуация по реализации. Но главный мой тезис заключается в том, что надо сейчас максимально сохранить налогоплательщиков - их доля в бюджете по-прежнему велика. Сейчас по большому счету только предприниматели и вытащат эту всю ситуацию, и в том числе в нашей отрасли".

Коммерсант: https://www.tek-all.ru/news/id8836-glava-assotsiatsii-malih-neftyanih-kompaniy-poka-nikto-ne-adaptirovalsya-kompanii-maksimalno-sokraschaut-zatrati-chtobi-tolko-uplatit-nalogi/



