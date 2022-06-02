Бологовский арматурный: с 1 июня начат выпуск «Американки» DN32 (шаровой кран с быстроразъемным соединением)

Ввиду высокого спроса запущено производство крана с «американкой» - DN32. Кран будет производиться с никелированным покрытием и без него. Данный продукт имеет очень широкое применение благодаря простоте монтажа. Чтобы соединить отдельные участки трубы, достаточно плотно закрутить накидную гайку. Это дает возможность производить сборку в труднодоступных местах и в ограниченном пространстве. Кроме того, «Американка» позволяет быстро рассоединить патрубки по месту фиксации. При этом участки труб остаются неподвижными. Демонтаж производится обычным гаечным ключом, без специальных сантехнических инструментов. Кран «Американка» DN32 появится в прайс- листе с 1- го июня 2022 года.

https://bolarm.ru/history/news/vypusk-amerikanki-dn32/, 1 мая