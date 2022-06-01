РЫНОК. Регулирующие шаровые краны ТМ «Маршал» являются современной альтернативой стандартной балансировочной арматуре и уже успешно эксплуатируются в теплосетях и теплоузлах

Благодаря специальной форме проходного отверстия в шаре с их помощью можно не только перекрывать поток жидких энергоносителей, но регулировать их расход с равнопроцентной или линейной характеристикой. Балансировочные краны, кроме того, имеют интегрированные в конструкцию измерительные ниппели, предназначенные для измерения расхода и давления с помощью специального прибора. Условия оплаты, отгрузки, доставки по согласованию с отделом продаж официального дистрибьютора ЛЗТА "Маршал" компании ООО "Арматура М". Просто позвоните нам по телефону +7 (495) 223-74-04 или напишите на почту info@lztamarshal.ru и наши специалисты помогут подобрать шаровой кран для Ваших задач и проконсультируют по всем вопросам.

Письмо в ТПА, 31 мая