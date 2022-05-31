16 июня ООО «НТП Трубопровод» приглашает на вебинар по методам расчетов трубопроводных систем. Тема: «Что нового в ПО Гидросистема 4.5»

В связи с выпуском новой версии программного продукта Гидросистема, предназначенного для теплогидравлического расчёта трубопроводных систем и выбора диаметров, компания ООО «НТП Трубопровод» приглашает пользователей принять участие в вебинаре, посвященном последним реализованным изменениям в программе.
Основные темы вебинара:
Расчет параметров снарядного газожидкостного течения при использовании методик TUFFP.
Экспорт усилий от снарядного течения в программу СТАРТ-Проф.
Работа с несвязными трубопроводными системами.
Усовершенствования расчетов многофазных течений.
Новые возможности импорта и экспорта данных.
Усовершенствования теплового расчета трубопроводов (расчет подводных трубопроводов, уточненный расчет «внутренней» теплоотдачи и т.д.).
Дата: 16 июня. Начало: 11:00 мск. Продолжительность: 1 час.
Спикер: Сергей Лисин, инженер техподдержки и качества программного обеспечения.
Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Источник: https://truboprovod.ru/press/