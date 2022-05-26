О стратегии развития ТМК рассказал директор по отраслевым и региональным продажам ТМК, директор ТД «Уралтрубосталь» Денис Вохмяков

С прошлого года благодаря приобретению новых активов ТМК не только укрепила свои позиции как крупнейшего производителя труб в мире, но и продолжила курс на оптимизацию производства и освоение новых нишевых продуктов. Еще одно перспективное направление — развитие собственного торгового дома. «После приобретения активов Группы ЧТПЗ к ТМК присоединился Торговый дом «Уралтрубосталь». Мы планируем развивать складские продажи — недавно мы открыли филиал и складскую площадку в Санкт-Петербурге. В ближайшей перспективе нам предстоит реорганизация компании в Торговый дом ТМК со всеми переходящими обязательствами. Такой шаг позволит расширить номенклатурную линейку на складах и оперативно обеспечивать наших клиентов всей необходимой продукцией, включая нишевую», — сказал Денис Вохмяков.

Торговый дом «Уралтрубосталь» осуществляет поставки полной сортаментной линейки труб производства шести заводов Трубной Металлургической Компании (ТМК): Волжского (ВТЗ), Синарского (СинТЗ) и Северского (СТЗ) трубных заводов, Первоуральского новотрубного (ПНТЗ), Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) и Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) заводов. Поставляемый сортамент включает широкий спектр трубной продукции: от горячедеформированных и холоднодеформированных труб по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75, сварных труб большого и малого диаметров по ГОСТ 20295-85 и ГОСТ 10704-91 до нержавеющих труб по ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81. Компания представлена 15 складскими площадками, расположенными в нескольких регионах РФ от Санкт-Петербурга до Красноярска.

Пресс-служба ТД «Уралтрубосталь», 25 мая