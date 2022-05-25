Группа ПОЛИПЛАСТИК (завод «СИБГАЗАППАРАТ») производит полиэтиленовые трубы и комплектующие, готов закрывать потребности нефтяных компаний в газоперекачивающих агрегатах-трубопроводах

Группа ПОЛИПЛАСТИК готова к активному внедрению гибких полимерно-армированных трубопроводов в отрасль нефтегазодобычи, что особенно важно в условиях ускоренного импортозамещения. Применение гибких полимерно-армированных труб позволяет сократить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали: снижаются транспортные расходы, затраты на строительно-монтажные работы и последующую эксплуатацию. Монтаж проходит в несколько раз быстрее, а срок службы таких труб не менее 25 лет. Важно отметить, что в России протяженность промысловых трубопроводов – более 300 тыс. километров. Лишь 10% трубопроводов при этом используются в неагрессивных средах и не нуждаются в активной антикоррозионной защите. Исследования показывают, что одной из самых распространенных причин разлива нефти становится именно коррозия. Около 90% инцидентов вызваны ей. А одно из главных преимуществ гибких полимерно-армированных труб состоит в том, что они не подвержены коррозийным процессам.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/05/19/item19147, 19 мая (в сокращении)