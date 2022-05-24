Майское снижение цен по ключевым группам трубопроводной арматуры, фланцам и фитингам «Проконсим»

Майское снижение цен действует на ограниченное количество товаров до 31 мая.
В акции участвуют следующие группы товаров:
Задвижки чугунные и стальные - до -35% на ряд позиций
Затворы чугунные - до - 40% на ряд позиций
Краны латунные - от 5% до 50% снижение цены
Стальные шаровые краны PR – до -40 % на ряд позиций
Вентили латунные, чугунные и стальные - до -30% на ряд позиций
Клапаны латунные, чугунные, стальные до - 25% на ряд позиций
Термометры, манометры - снижение цены на ряд позиций от 30% до 80%
Фитинги чугунные - до -40%
Детали трубопровода (отводы, тройники) - до -10%
Фланцы - от 2% до 30%
https://proconsim.ru/news/mayskoe_snizhenie_tsen_po_klyuchevym_gruppam_prokonsim/