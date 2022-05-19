Тульский завод «Мехмаш» начал серийное производство оборудования, расходных материалов, инструмента для врезок под давлением взамен продукции T.D.Williamson (США) и Ravetti (Италия)

Наличие квалифицированных разработчиков в условиях современного производства позволило «Мехмаш» в сжатые сроки приступить к изготовлению оборудования для российских металлургических предприятий. Это узлы и детали для металлопрокатного оборудования взамен импортных SMS, Siemens (Германия), Danielli (Италия). Одним из стратегических направлений в деятельности предприятия, учитывая схожесть основного направления деятельности (производство трубопроводной арматуры для магистральных газопроводов), является ремонт кранов шаровых импортного производства. Накоплен положительный опыт ремонта и обследования кранов шаровых Orbit, Cameron, Grove (все – США) для дочерних обществ ПАО «Газпром».
Материал подготовлен по данным завода «Мехмаш», Тула, 18 мая