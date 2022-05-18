ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. На базе лаборатории АО «Мособлгаз» прошли испытания электросварных фитингов (муфт) для газораспределительных сетей

На сегодняшний день в связи с программой импортозамещения в российской экономике потребности в отечественных материалах и комплектующих стремительно растут. Продукция ПОЛИПЛАСТИКа успешно замещает импортные аналоги полимерных труб и фитингов во многих сферах применения, в том числе в сфере строительства систем газораспределения и неизменно подтверждает свои прекрасные эксплуатационные характеристики. Для муфт соединительных электросварных ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 110 SDR 11 диаметром 160 мм была проведена серия механических испытаний сварных муфтовых соединений на сплющивание. По итогам испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода с применением данного вида муфт ПОЛИПЛАСТИК было установлено, что они соответствуют требованиям ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) и могут быть применены на объектах АО «Мособлгаз». Данное заключение было выдано службой главного инженера газораспределяющей компании.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/05/17/item19140, 17 мая (в сокращении)