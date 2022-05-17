АДЛ: РАСШИРЕНИЕ ТИПОРАЗМЕРОВ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «СМАРТГИР» СМП И НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРИВОДОВ ДЛЯ АРМАТУРЫ

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «СМАРТГИР» СМП и начале производства электроприводов усилий 4, 7 и 10кН с напряжением питания 24/220В с трехпозиционным или аналоговым управляющим сигналом. В ближайшее время ожидается пополнение на складе новыми позициями СМП7, СМП7А, СМП10, СМП10А с напряжением питания 24 и 220В; СМП0,7, СМП0,7А, СМП2,7, СМП2,7А, СМП4, СМП4А 220В в наличии на складе.

Новинка отличается компактностью, возможностью переключения скоростей в трех режимах и др. техническими преимуществами. Привлекательная цена и наличие на складе при соответствии высоким требованиям к качеству оборудования позволяют применять данное оборудование в системах ЖКХ, энергетике, и различных отраслях промышленности.

Данные электроприводы рекомендуется использовать с регулирующими клапанами «Гранрег» серий КМ125Ф, КМ125ФР, КМ225Ф, КМ225ФР, КМ127Ф, КМ127ФР, КМ307Ф, КМ317Ф, КМ124Р и КМ324Р

https://adl.ru/about/news/05_2022/rasshirenie-lineyki-lineynykh-elektroprivodov-smartgir-smp/, 16 мая