Нерешаемые проблемы в стандартизации крепежа, свидетельствуют о распаде системы технического регулирования (отрывок)

Вопросам стандартизации крепёжных изделий на конференции «Крепёж, Качество и ответственность», прошедшей 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге, было посвящено два выступления. Генеральный директор ООО «НПЦ Мостов» Агеев В. С. рассмотрел применение высокопрочных болтокомплектов в свете отраслевой нормативной документации. Он отметил что высокопрочные болтокомплекты по действующим ГОСТ 32484.1 – ГОСТ 32484.6 в настоящее время применяют, в основном, в строительных конструкциях на объектах нефтегазовой отрасли, требующих обязательной международной сертификации. В то же время 50-70 % объёма производства составляют болтокомплекты по ГОСТ Р 52643 – ГОСТ Р 52646, которые были отменены в 2018 году.

Кроме того, было указано на существенные разночтения в имеющихся нормативных документах. В итоге выступления были сделаны следующие выводы:

Технические комитеты Росстандарта РФ не имеют доступа к разработке Сводов правил, поскольку последние находится в введении Минстроя РФ

Не проводится научная экспертиза проектов ГОСТ и Сводов правил

Не проводятся согласительные совещания по проектам ГОСТ и Сводов правил по поступившим от заинтересованных организаций замечаниям

Замечания заинтересованных организаций рассматриваются только разработчиками проекта документов, а не согласительными совещаниями

Происходит распад системы технического регулирования на сферы влияния отдельных организаций.

http://www.fastinfo.ru/news1/nereshaemye_voprosy_svyazannye_so_standartizaciej_krepezha/, 13 мая