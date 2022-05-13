В апреле делегация завода «ММК-Метиз» посетило для организации совместных проектов Челябинский завод по производству стальных ШК «АЛСО».

Делегация «ММК-Метиз» в ходе визита познакомилась с масштабами производства АЛСО, с продукцией, а также оценила, какое влияние оказал проект «Производительность труда» на завод. Благодаря участию в национальном проекте объемы производства «АЛСО» выросли на 38,5% без дополнительных финансовых затрат, за счет грамотной организации рабочего пространства. В смену предприятие, на момент участия в проекте, стало выпускать в среднем 36 кранов на человека вместо прежних 26. На сегодняшний день показатель достиг 42 крана на человека в смену

Данные завода АЛСО, 12 мая