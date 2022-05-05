90 лет Арматурному Заводу Гаджиева. Ограничения как ключ к успеху: новая жизнь у завода им. Гаджиева, который расширяет поставки продукции и заключает новые договоры (репортаж)

Литейный цех завода - один из самых старых. Рабочие заливают раскаленный чугун в формы. Это - один из первых процессов производства заготовок, из которых в дальнейшем получатся задвижки, поворотные затворы кораблей, нефтегазовое оборудование и другие изделия. Литейный цех ждет новая история. Он, как и несколько других цехов, переедет в район Уйташ. На его месте построят многоквартирные дома. Средства от продажи квартир пойдут на строительство и приобретение нового оборудования. Вообще, завод в ожидании преобразований. Возможными они стали отчасти из-за санкций. Появилось больше свободного места на огромном внутреннем рынке. В частности в сфере нефтегазовой промышленности. В числе партнеров и газовой гигант Лукойл. Насосы, гидроцилиндры, винтовые насосы для добычи тяжелой нефти - все это делают дагестанские промышленники. Можем делать все, говорят на заводе, были бы заказы. Тем более, что качество выпускаемой продукции успешно конкурирует, а иногда и превосходит более дорогие иностранные аналоги. Конечно, не обходится без трудностей. Одна из главных проблем завода - нехватка кадров. Молодежь неохотно идет в рабочие профессии, резюмируют на заводе. Хотя зарплата - выше средней по республике. На заводе уверены, что им все же удастся решить кадровый вопрос. А с государственной поддержкой получится увеличить производственные мощности. Учитывая сложившуюся санкционную обстановку, не за горами и новые партнеры. В 2022 году Завод Гаджиева отпразднует свой 90-летний юбилей. Работники надеются, что эта дата станет точкой отсчета для новой истории предприятия.

https://rgvktv.ru/obshchestvo/80927, 29 апреля