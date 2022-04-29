ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ.

Компания уже отгрузила более 10 тонн новой продукции, еще 50 тонн планирует поставить до конца года.

Заказ в кооперации выполняют два предприятия ОМК: Челябинский завод ОМК «Трубодеталь» производит крутоизогнутые отводы, а Белгородский завод «Энергомаш» комплектует из них системы трубопроводов для реакторного здания. Особенность заказа в том, что вся продукция соответствует типоразмерному ряду стандарта ISO 4200, измеряемому в дюймах (традиционно для АЭС, сооружаемых по российским проектам, применяют детали в метрическом исполнении). В частности, завод «ОМК Трубодеталь» производит отводы по принципу «диаметр в диаметр» – с наружными диаметрами, соответствующими 60,3, 76,1 и 88,9 мм. Фактически каждая деталь – новый вид продукции, на который ОМК закупила специальную оснастку и провела опытные работы по освоению.

Для изготовления отводов применяют трубы по стандарту ПНСТ 453-2020*, имеющему более жесткие требования к механическим свойствам деталей (обычно используют трубы, изготовленные по ГОСТ и ТУ). Детали выпускают по новой для России технологии – методом холодной формовки, которую первым освоил именно коллектив челябинского завода ОМК. Она отличается от метода протяжки, традиционного применяемого для изготовления таких изделий, более коротким циклом производства, меньшей трудоемкостью и позволяет снизить риски получения дефектов.

Сайт ОМК 28 апреля, https://omk.ru/press/news/38444/