Саровский завод ЭНЕРГОПОТОК: ПРОВЕДЕНЫ работы по оценке соответствия затворов обратных для АЭС

В период с 11 по 15 апреля 2022г. успешно были завершены работы по оценке соответствия изделий, изготавливаемых нашим предприятием для поставки на АСЭ Аккую, а именно:

Приемо-сдаточные испытания и приемочная инспекция затворов обратных DN80, DN100.

Приемо-сдаточные испытания и приемочная инспекция для клапана обратного осесимметричного DN150.

В инспекции принимали участие представители:

от TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ - руководитель группы аудита изготовителей отдела оценки соответствия и технического аудита Сафронов Алексей Сергеевич,

от AККUYU Nükleer - Степанов Сергей Альбертович,

от АЯР - Mete Kaan Gacaroğlu.

Кроме этого были проведены работы и успешно сданы промежуточные точки и получено разрешения для дальнейшего изготовления задвижки DN100, и DN200.

http://zavodenergopotok.ru/news/raboty-po-ocenke-sootvetstviya-izdeliy.html#