ПРОКОНСИМ: выгодные цены на стальные шаровые краны PR в апреле

Стальные шаровые цельносварные краны марки PR по выгодным ценам!
Преимущества товаров этой торговой марки:
- универсальная конструкция крана для жидких и газообразных сред
- краны из стали 20
- полностью российское производство
- гарантия 2 года (со дня ввода в эксплуатацию).
*******
Также новинка! Латунные краны Valfex Premium
Отличительные особенности:
- повышенный ресурс прочности
- высокая надёжность
- производство РФ
- идеальное соотношение высокого качества (на уровне европейских стандартов) и демократичной цены
- выпускаются из латуни марки ЛС59-1, покрываются никелем
- гарантия производителя - 10 лет
Вся продукция проходит жесткий контроль качества, что гарантирует потребителям достойный товар по доступной цене. Весь товар в наличии на складе!
https://proconsim.ru/news/po_nastoyashchemu_vygodnye_tseny_na_stalnye_krany_pr/