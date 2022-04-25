ВОДОРОД. ТМК завершает испытания линейных труб и СДТ для транспортировки водорода. Про арматуру для водородных трубопроводов информации нет

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) намерена во второй половине 2022 года представить на рынок новую линейку труб для транспортировки водорода, изготовленных в соответствии с требованиями международных стандартов, сообщил заместитель директора по развитию новых продуктов для инфраструктурных объектов ТМК Константин Беляев на Национальном нефтегазовом форуме в Москве. Выступая на сессии «CCUS и производство низкоуглеродного водорода: перспективные технологические проекты для ключевых отраслей промышленности», Константин Беляев отметил, что ТМК в рамках предстоящего перехода на низкоуглеродные источники энергии продолжит поставлять свои продукты для парогазовой генерации, атомной энергетики, возобновляемых источников энергии, а также намерена наладить поставки труб для проектов в сфере водородной энергетики и предложить решения для таких видов топлива как «зеленый» аммиак, биодизель и биометан. По мере развития водородной энергетики продукция ТМК будет востребована на разных технологических этапах производства, транспортировки и хранения этого топлива. Причем речь идет и о «желтом», и о «голубом», и о «зеленом» водороде.

«Сегодня мы создаем новые линейки трубной продукции для водородной энергетики – Sputnik H и Sputnik C. Sputnik H будет включать трубы для получения и распределения, транспортировки и хранения водорода. Sputnik C – это продукция для объектов улавливания и распределения, транспортировки и хранения СО2», – отметил Константин Беляев. Он сообщил, что в настоящий момент идет завершающая стадия испытаний линейных труб для транспортировки водорода. «Патрубки тестируются при высоком давлении и различных температурах, проводятся механические испытания. К июню они завершатся. Предварительные испытания продемонстрировали хороший результат, и мы ожидаем, что в июле уже будет готов отчет по итогам тестирования, который подтвердит соответствие наших труб международному стандарту для водородных трубопроводов ASME B31.12 и их способность выдерживать давление более 200 атмосфер», – сказал Константин Беляев.

Письмо ТМК, 22 апреля