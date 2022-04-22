КРЕПЕЖ. Очередная конференция «Крепёж. Качество и ответственность» состоится 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге

В последнее время тема крепежа возникла в публичном пространстве из-за слов В. Матвиенко о гвоздях. Может быть последующие реакции на эти слова станут импульсом изменений в нашей экономике и на крепёжном российском рынке. Для тех, кто участвует в конференциях «Крепёж. Качество и ответственность», горячая тема развития крепёжных производств постоянно в приоритете. В Санкт-Петербурге 27 и 28 апреля в рамках деловой программы Петербургской Технической Ярмарки пройдёт очередная конференция «Крепёж. Качество и ответственность». Среди её выступающих – ведущие специалисты крепёжной подотрасли, руководители заводов-изготовителей крепежа, вузовские учёные и создатели новых производств. О расширяющемся общении игроков крепёжного рынка свидетельствует деятельность клуба поставщиков крепежа, о котором тоже будет рассказано на конференции. С программой выступлений вы можете ознакомиться на сайте конференции.

В числе участников – представители производств крепежа из разных регионов России, трейдеры, технологи, маркетологи и потребители крепежа.

http://www.fastinfo.ru/news1/ocherednaya_konferenciya_krepyozh_kachestvo_i_otvetstvennost_sostoitsya_27_i_28_aprelya/, 20 апреля