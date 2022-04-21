ТД АДЛ: НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Широкий ассортимент электромагнитных клапанов SMS-TORK - начинается поставка

Компания АДЛ представляет широкий ассортимент соленоидных клапанов и клапанов с пневмоприводом SMS TORK. Клапаны TORK являются одними из самых качественных продуктов на российском рынке благодаря тому, что вся продукция проходит тщательный контроль и полный цикл тестирования, а именно тест на протечку (VI по ANSI), проверку катушек (бесконтактным тестером) и проверку корпуса на прочность (5-и кратным давлением).

Производственная линейка клапанов TORK включает в себя отсечные нормально-закрытые и нормально-открытые клапаны прямого и непрямого действия с различными типами присоединений. В ассортименте присутствуют клапаны как общепромышленного назначения, так и для специальных применений:

S1010/S2010 для нейтральных жидкостей, газов и пара;

SW1010 для агрессивных окружающих сред и для подводного применения;

T-PF для сыпучих и абразивных рабочих сред.

Преимущества продукции TORK:

оборудование Европейского качества по конкурентной цене;

широкий ассортимент в наличии на складе;

небольшие сроки поставки на заказное оборудование.

Письмо в ТПА, 20 апреля