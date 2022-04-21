ТД АДЛ: НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Широкий ассортимент электромагнитных клапанов SMS-TORK - начинается поставка

Компания АДЛ представляет широкий ассортимент соленоидных клапанов и клапанов с пневмоприводом SMS TORK. Клапаны TORK являются одними из самых качественных продуктов на российском рынке благодаря тому, что вся продукция проходит тщательный контроль и полный цикл тестирования, а именно тест на протечку (VI по ANSI), проверку катушек (бесконтактным тестером) и проверку корпуса на прочность (5-и кратным давлением).
Производственная линейка клапанов TORK включает в себя отсечные нормально-закрытые и нормально-открытые клапаны прямого и непрямого действия с различными типами присоединений. В ассортименте присутствуют клапаны как общепромышленного назначения, так и для специальных применений:
S1010/S2010 для нейтральных жидкостей, газов и пара;
SW1010 для агрессивных окружающих сред и для подводного применения;
T-PF для сыпучих и абразивных рабочих сред.
Преимущества продукции TORK:
оборудование Европейского качества по конкурентной цене;
широкий ассортимент в наличии на складе;
небольшие сроки поставки на заказное оборудование.
Письмо в ТПА, 20 апреля