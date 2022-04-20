НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Компания ЛУНДА: доставка сантехарматуры и инженерного оборудования «до двери» стала доступнее!

Сообщаем, что в городах Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Ярославль и Мурманск условия доставки стали выгоднее. Теперь в эти города мы привозим заказы «до двери» на тех же условиях, что и при доставке до терминалов «Деловых линий». Для заказов от 5-7 тысяч рублей (сумма зависит от региона) доставка будет и вовсе бесплатной. Подробную информацию о тарифах уточняйте у менеджеров вашего региона или можете самостоятельно рассчитать стоимость на нашем сайте. Заказывайте необходимые товары туда, где вам удобнее их получить!

С уважением, директор по логистике и региональному развитию

Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru

18 апреля 2022

https://lunda.ru/company/news/news/dostavka_do_dveri_dostupnee/