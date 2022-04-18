ПРОГНОЗ LD 15 апреля. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос, предприятия LD начали набор новых сотрудников и планируют поднять заработанную плату

В России проходит необычный флешмоб, призванный показать, что санкции — не помеха. Наши производители продолжают трудиться и наращивает объём выпускаемой продукции. О своей работе рассказали сотрудники компаний «LD», «СантехУрал» и многие другие. Заводы Группы LD присоединились к акции «Мы работаем». На четырех предприятиях LD трудятся более двух тысяч человек, которые изготавливают фланцы, стальные и латунные шаровые краны, полипропиленовые трубы. Специалисты не прекращали работу и на пике пандемии коронавируса. Тогда LD стала единственной компанией в стране, которая поставляла в больших количествах латунные краны для подачи кислорода в аппаратах искусственной вентиляции легких. «Нашим заводам санкции открыли новые возможности, поскольку с рынка ушло большинство крупных конкурентов. Спрос на нашу продукцию многократно увеличился, к нам идут новые клиенты», – считает генеральный директор LD Дмитрий Левин. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос, предприятие начало набор новых сотрудников, а всех действующих работников вскоре ожидает увеличение заработной платы.

https://gubernia74.ru/articles/news/1109511/?, 15 апреля