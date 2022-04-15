НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Компания LUNDA, крупнейший поставщик сантехарматуры, снижает цены на всю продукцию в апреле!

Компания LUNDA снижает цены на весь ассортимент и выставляет счета по курсу ЦБ РФ без каких-либо наценок.
Возможность снизить цены появилась благодаря стабилизации валютных рынков, поэтому мы советуем поторопиться с покупками – рыночные условия могут измениться в любой момент. Переходите в каталог сайта и заказывайте необходимое оборудование для своих проектов по сниженным ценам.
Желаем приятных и выгодных покупок!
С уважением, Коммерческий директор Александр Лой, +7 495 123-00-00 доб. 001, allo@lunda.ru
12 апреля 2022
https://lunda.ru/company/news/news/scheta_po_kursu_cb_s_13-04-22/