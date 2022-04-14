Крупнейший в мире производитель стальных сварных труб для нефтегаза Tenaris приостановил работу в России

Крупнейший производитель стальных труб в мире Tenaris со штаб-квартирой в Люксембурге прекратил продажи и закупки в России. Компания также приостановила инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью».

Помимо труб Tenaris оказывает услуги по их обслуживанию.

Совместно с «Северсталью» компания планировала построить завод в Россию. В 2021 году«Северсталь» прекратило строительство трубного завода с Tenaris для нефтегаза. Попытки российских трубных компаний диверсифицировать производство в сторону труб нефтегазового сортамента (OCTG) сталкиваются с проблемами из-за более медленного, чем ожидалось, развития этого рынка. Так, «Cеверсталь» объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. Оживить рынок может активизация бурения по мере выхода России из-за сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.

https://www.kommersant.ru/doc/5306297, 13 апреля (в сокращении)