АССОЦИАЦИЯ. Прошла клубная встреча участников российского крепёжного рынка в гибридном формате. В ней приняли участие более 70 человек.

Примерно половина участников присутствовала в помещении, предоставленном компанией «Вюрт Северо-Запад». Другая половина участников была в онлайн режиме на площадке ZOOM. Отправной точкой для начала обсуждений были запросы потребителей крепежа. Поэтому первым выступающим был президент Фасадного Союза Сергей Алехин, который обрисовал общую ситуацию с крепежом, применяемым в фасадных системах. Далее о своих возможностях рассказали производители крепежа различных видов (ОСПАЗ, БЕРВЕЛ, Европартнер, Петротех, ЗИВ). При этом были названы основные условия и препятствия для начала освоения новых видов продукции. своими ожиданиями о перспективах замещения импортных изделий также поделились руководители компаний (КМП, Тех-КРЕП, Русболт, ЦКИ, Мир крепежа). Общая продолжительность активного обсуждения (с 14.00 до 18.30 плюс вечернее общение многих участников) – показала заинтересованность участников к дальнейшему совместному поиску решения острых вопросов крепёжного рынка. Достоинства подобных неформальных клубных встреч – большая открытость участников. Отсутствие итоговых решений не означает безрезультативность. Например, мнения участников обрисовали достаточно полную картину для анализа позиций сторон и выработки последующих действий, способных изменить в определённой степени ситуацию на крепёжном рынке.

http://www.fastinfo.ru/news1/voprosy_lokalizacii_proizvodstva_rassmotreli_uchastniki_rynka_krepezha_na_svoej_klubnoj_vstreche/