Керамика и сантехника (в том числе сантехарматура) могут подорожать на 25-30% из-за нарушения поставок

Керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25-30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции, рассказал РИА Недвижимость генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун. По его словам, сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники. Это качественный каолин (белая глина), пятностойкая глазурь и светложгущаяся глина, которые поставлялись из европейских стран. В результате российским производителям придется закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Например, привезти каолин из Китая получится в десять раз дороже. Ковтун прогнозирует, что подорожание стоимости закупок и проблемы с поставками сырья приведут к тому, что производители будут вынуждены сократить объем производства в среднем на 30%. Прежде всего, это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей. Это связано с тем, что для их производства используется качественное сырье. "Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35-40% по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25-30%", - предупредил Ковтун.

МОСКВА, 12 апр – РИА Недвижимость.

https://realty.ria.ru/20220412/santekhnika-1782363334.html