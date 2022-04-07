С 1 по 31 мая 2022 года арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ уходит в плановый отпуск

Информируем, что с 1 по 31 мая 2022 г. арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» будет находиться в традиционном отпуске. Во время отпуска будут работать специалисты, которые занимаются приемом заявок и выставлением счетов на оплату. Отгрузка оплаченной в мае продукции, будет производиться только после 31.05.2022 года с учетом очередности поступления платежей. Обращаем Ваше внимание, что оплаченная и изготовленная в апреле продукция, будет отгружена в адрес Дилеров не позднее 29.04.2022 года. В период отпуска с 1.05.2022 по 31.05.2022 отгрузка продукции производится не будет. С целью исключения перебоев с поставками арматуры марки «ТЕРМОБРЕСТ» в период отпуска, предлагаем заранее сформировать и оплатить Ваши заявки в апреле 2022 года.

https://termobrest.ru/ni/s_1_po_31_maya_2022_goda_armaturnyi_zavod_termobrest_uhodit_v_planovyi_otpusk/, 6 апреля