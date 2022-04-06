НТП ТРУБОПРОВОД: выпуск нового программного продукта «Система интеграции Revit-PCF» для расчета трубопроводов и оборудования

Выпущен новый программный продукт "Revit-PCF". Он позволяет экспортировать трубопроводные системы из Autodesk Revit в файлы формата PCF, предназначенных для генерации изометрических чертежей средствами Autodesk AutoCAD Plant 3D. Применение интеграции открывает доступ к функционалу получения изометрических чертежей для пользователей Autodesk Revit (при наличии AutoCAD Plant 3D).

Модуль гибко настраивается под технические требования различных организаций и различные способы организации данных в Revit.

https://truboprovod.ru/press/, 4 апреля