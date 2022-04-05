ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИТИКА.В нефтегазе перестали декларировать проценты импортозамещения (вести с сайтов)

Хорошо помним победные реляции о том, что иностранного оборудования закупается менее 10%. Так, еще в 2018 году было объявлено, что доля поставок «Газпрому» продукции отечественного производства выросла до 99,4%. В 2019 году руководству страны доложили, что в «Газпроме» российского уже 99,7%. Было объявлено, что с 2014 года 90% закупок "Транснефти" — отечественное оборудование, а в планах к 2019 году довести показатель до 97%. На данных Минпромторга не хочу даже останавливаться. Там эти вопросы курируют деятели весьма далекие от нефтегазового оборудования и от нефтегазовой промышленности.

Казалось бы, какие проблемы с отечественным оборудованием для нефтегазового комплекса? Из рапортов следует, что практически все импортозаместили. Остались жалкие проценты. Никаких проблем нет и к ужесточению весенних санкций 2022 года нефтегазовый комплекс практически полностью готов. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Сейчас пресс–релизы и ролики с победными реляциями и процентами импортозамещения в нефтегазовом комплексе начали удалять с сайтов, но вряд ли это что–то изменит в существе вопроса. Ситуация в Калужской области, когда работники из других сфер бросили свою деятельность и перешли работать на иностранные сборочные предприятия, немногим отличается от производства нефтегазового оборудования. Да, у нас немного предприятий, вроде самарского «Электрощита», который принадлежит Schneider Electric, но огромное количество предприятий получает комплектующие от Schneider Electric, ABB, Siemens, Danfoss и других западных компаний.

Смогут ли работать производства, созданные при иностранном участии, если уйдет западный партнер? Например, АО «Транснефть Нефтяные Насосы» создано с Termomecanica Pompe S.p.A (Италия), а АО «Русские электрические двигатели» с Nidec ASI S.p.A. (Италия). Если итальянцы по тем или иным причинам уйдут, то не знаю, что произойдет с производством насосных агрегатов и асинхронных электродвигателей. Schlumberger имеет завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов в нефтяной промышленности в Липецке и сборочное производство насосов в Тюмени. Bentec собирает в Тюмени буровые установки. Что будет с производствами, если санкции вынудят иностранцев покинуть Россию?

Ключевой вопрос который требует ответа – смогут ли предприятия продолжить работу при возможном уходе западных партнеров из России? Здесь мы снова возвращаемся к проблеме компонентной базы без чего импортозамещение сводится к изготовлению готового изделия из иностранных компонентов. К сожалению, много лет так и происходило, после чего следовали победные реляции.

https://www.tek-all.ru/news/id8574-v-neftegazovom-komplekse-perestali-deklarirovat-protsenti-importozamescheniya/ (в сокращении)