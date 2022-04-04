На Гусевском арматурном заводе ООО «Гусар» прошло общезаводское собрание

По всей стране проходят акции, митинги и собрания в поддержку спецоперации на Украине. Россияне, и не только, речами, плакатами, стихами и лозунгами выражают свою позицию. Завод Гусар не стал исключением. На общезаводском собрании, где присутствовало более 400 человек, выступили многие: руководство завода, представители власти, рабочие.

Говорили много и долго: в голосе каждого — боль, переживания, патриотизм, в словах слышалось одно — вера в Россию, Президента и нашу армию. «Поддерживайте себя, друг друга, Россию, Президента, Губернатора! И у нас все получится!» — сказал в своём обращении Советник генерального директора А.А. Березкин. Дмитрий Березкин, генеральный директор Гусар, обратился к присутствующим: «Мы все должны очень хорошо знать и помнить нашу историю. Никогда, за всю историю нашей страны, никто не смог нас победить извне. Никогда. Запад пытается разрушить нас изнутри. Обратите внимание какой результат этого разрушения они достигли на Украине. Нельзя позволить это сделать с нами». Коллектив завода «Гусар» поддерживает спецоперацию вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. Там решается будущее нашего народа и нашей страны! Победа будет за нами!

Сайт ООО Гусар, 30 марта -- https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2971