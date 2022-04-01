Завод ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД заявил, что готов заменить импортные электроприводы для ТПА из ЕС для нефтегазовой отрасли, энергетики и ЖКХ.

За последние 15 лет на предприятии было создано две линии по выпуску импортозамещающих приводов, которые в настоящее время запущены в серийное производство и по своим функциональным и техническим параметрам полностью замещают аналоги европейских производителей. Также в 2015 году компания запустила серийный выпуск электроприводов для управления неполноповоротной арматурой, которые востребованы на предприятиях нефтегазовой отрасли. В данный момент предприятие является одним из главных поставщиков приводов для атомной энергетики, и его продукция используется как в отечественных проектах, так и в Индии, Турции и других странах.

Сайт «Тулаэлектропривод», 31 марта