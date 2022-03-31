ОМК инвестировала АО БАЗ 10 млн рублей в проект, который позволит снизить энергопотребление на заводе в 1,5 раза.

Новая система не только защищает заводское оборудование от перегрева, но и помогает снизить экологический след за счет экономии чистой воды и электроэнергии. Инвестиции в проект достигают 10 млн рублей. Ранее на заводе функционировала централизованная система оборотного водоснабжения для охлаждения заводского оборудования. Проект по локализации водоснабжения позволил заменить нерегулируемые и энергозатратные насосы на современные установки для оборотной воды с автоматическими системами управления, надежными и удобными в эксплуатации. Также была закуплена и установлена система охлаждения воды на базе четырех энергосберегающих вентиляторных градирен различной мощности и компрессорную станцию. Охлаждающие инновационные установки локализованы непосредственно в зоне работы ключевых потребителей – сталелитейного и кузнечно-прессового цехов благовещенского завода ОМК. Новые градирни укомплектованы автоматическими системами управления, насосной станцией, приемными ёмкостями, фильтрами, вспомогательным оборудованием.

Сайт ОМК, 30 марта