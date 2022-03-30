Компания LD планирует начать производство латунных фитингов и труб в Кургане на базе индустриального парка «КурганЭнергомаш» и завершить импортозамещение всей латунной сантехарматуры

На базе нового индустриального парка «КурганЭнергомаш» запускается импортозамещающие производство сантехармтуры. В тестовом запуске площадки 22 марта приняли участие полномочный представитель Президента Владимир Якушев и Губернатор Вадим Шумков. В промышленном парке начинает работу ООО «Форс Продакшн». Компания будет выпускать полипропиленовую трубу, армированную алюминием, востребованную в сфере ЖКХ для систем отопления, водоснабжения. Продукция, как ожидается, заменит турецкие и европейские аналоги. ООО «ЛД Фитинг» планирует наладить производство латунных фитингов LD и PP-R труб FORS. «До 2022 года порядка 75-80% фитингов в России были китайского и итальянского производства. Мы надеемся, что совместно с другими российскими предприятиями, которые будут наращивать производство, к 2023-2024 году мы полностью проведем импортозамещение по этому виду продукции», - отметил директор компании LD Дмитрий Левин.

Сайт ООО ЧСГС, 28 марта