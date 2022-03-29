ИСТОРИЯ. Как формировалась трубная подотрасль (трубы, фланцы, детали трубопроводов) в нефтегазе? Записки ветерана-трубника (отрывок)

Трубы — самая серьезная номенклатура для службы снабжения нефтегазовой компании. Межотраслевое взаимодействие трубников с нефтегазовыми компаниями осуществляется на самом высоком уровне. Например, когда у нас возникали проблемы с поставками, то подключались вице-президенты и даже президент компании. Трубников регулярно собирает глава «Газпрома», ни ними общаются министры и губернаторы. В 90-е годы я приобретал трубы у крупных, но все же разобщенных металлургических заводов. Защищать рынок и координировать свои действия им было невозможно. Тогда на российский рынок ввозили европейские, японские, украинские, руставские (Грузия), сумгаитские (Азербайджан) трубы. Так продолжалось до начала 2000-х. Новое столетие ознаменовалось тем, что Выксунский металлургический завод вошел в Объединенную металлургическую компанию (ОМК). Через год частью ОМК стал Альметьевский трубный завод. Еще через пару лет к компании присоединилось ОАО «Трубодеталь» — одно из крупнейших предприятий по производству соединительных деталей трубопроводов. Параллельно формировался второй трубный холдинг. С 2001 по 2002 год Волжский, Северский, Синарский и Таганрогский трубные заводы вошли в состав Трубной металлургической компании (ТМК). Третий крупнейший игрок на рынке труб, также созданный в начале века, — ЧТПЗ. Он объединил Челябинский трубопрокатный завод, созданный на базе эвакуированного Мариупольского трубного завода, и Первоуральский новотрубный завод.

У руля трубной отрасли всегда стояли профессиональные металлурги. Основатель ОМК Анатолий Седых после окончания Московского института стали и сплавов работал в ЦНИИчермет. Основатель ТМК Дмитрий Пумпянский после окончания металлургического факультета Уральского политехнического института трудился на трубном заводе. Создатель ЧТПЗ Андрей Комаров не металлург, но имеет техническое образование. Окончил Московский институт химического машиностроения по специальности «техника и физика низких температур». Сегодня ЧТПЗ как отдельного игрока трубного рынка нет: компания вошла в ТМК Дмитрия Пумпянского. С появлением трех крупных игроков ситуация на трубном рынке резко изменилась. Трубники начали переходить на долгосрочные договоры с нефтегазовыми компаниями, развивать международные связи, модернизировать производство.

https://www.angi.ru/news/2897568/, 28 марта, в сокращении



